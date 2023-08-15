В анексованому Криму закінчуються запаси бензину: ціни ростуть — Finance.ua
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В анексованому Криму закінчуються запаси бензину: ціни ростуть

Енергетика
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В анексованому Криму закінчуються запаси бензину, ціни на АЗС стрімко зростають. На тлі спроб жителів півострова запасатися пальним, біля АЗС стоять кілометрові черги з автомобілів.
Як повідомляє представництво президента України в АРК, окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що пального вистачає в повному обсязі, хоча насправді, запасів пального на півострові практично немає.
«В окупованому Криму стрімко дорожчає пальне. Пов’язують це з тим, що запасів пального на півострові практично немає. У той же час окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що пального вистачає в повному обсязі, а ситуація в Криму «стабільна» і «знаходиться під контролем», — йдеться в повідомленні.
14 серпня 2023 року мережа автозаправок ТЕС в окупованому росією Криму попередила своїх клієнтів про можливе дефіцит бензину.
Так, постійні клієнти отримали SMS про те, що на цьому тижні можливий дефіцит деяких марок бензину, відповідно рекомендується зробити запаси пального.
За матеріалами:
УНІАН
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