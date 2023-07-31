В аеропорт без валіз: найбільша авіакомпанія світу запускає нову послугу — Finance.ua
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В аеропорт без валіз: найбільша авіакомпанія світу запускає нову послугу

Особисті фінанси
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В аеропорт без валіз: найбільша авіакомпанія світу запускає нову послугу
В аеропорт без валіз: найбільша авіакомпанія світу запускає нову послугу
Авіакомпанія Air France, яка є одним з найбільших авіаперевізників світу, заявила про надання пасажирам нової послуги.
Як повідомляє Avianews, відтепер пасажири можуть не везти багаж в аеропорт при вильоті з Парижа, а здати його прямо у французькій столиці або її передмістях в період від 30 до 4 годин до вильоту літака.
Послуга вже доступна в п’яти готелях Парижа і великих виставкових центрах. Також повідомляється, що авіакомпанія планує надавати послугу зі здачі багажу на дому.
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Скористатися послугою можуть мандрівники, які вилітають з найбільшого аеропорту Франції — паризького Шарля-де-Голля. Здати багаж в місті при вильоті з паризького аеропорту Орлі можна буде пізніше.
Дистанційна реєстрація валіз на рейс є платною. Для однієї валізи вона коштує 25 євро, для двох — 35 євро.
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Пасажири, які здадуть свої валізи в місті, зможуть проконтролювати місцезнаходження речей через мобільний додаток авіакомпанії.

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За матеріалами:
Avianews.com
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