В Абу-Дабі представили літаючий ховербайк Xturismo — Finance.ua

В Абу-Дабі представили літаючий ховербайк Xturismo Сьогодні 04:14 — Технології&Авто

В Абу-Дабі представили літаючий ховербайк Xturismo

В Абу-Дабі (ОАЕ) представили літаючий ховербайк Xturismo, здатний підніматися на висоту до 20 м і рухатися протягом 40 хвилин без дозаправки та підзарядки зі швидкістю до 80 км/год.

Очікується, що модель використовуватиметься у рятувальних, пошукових та інших операціях.

Стверджується, що Xturismo Hoverbike є оптимальним для використання в відносно несприятливих природних умовах, наприклад, у пустельній місцевості. Модель розроблена місцевою компанією Bayanat, дочірнім підрозділом місцевої ІІ-компанії G42 у співпраці з японською Aerwins Technologies.

Новинка виконана з високоміцного вуглецевого волокна, що використовується в авіації та космічній індустрії. Ховербайк важить 300 кг, запасів пального вистачить на політ протягом 40 хвилин зі швидкістю 80 км/год.

У Японії вже успішно пройшли випробування, виробництво планується організувати в ОАЕ, тут модель буде оптимізована під локальні кліматичні умови.

Розробка отримала турбований чотиритактний гоночний бензиновий двигун Kawasaki потужністю 230 к.с., а чотири електродвигуни дозволять за допомогою гвинтів керувати транспортним засобом у польоті.

Bayanat відома розробкою сучасних транспортних рішень — нещодавно вона вже представила безпілотні машини та автономні таксі TXAI, а ховербайк розроблений у рамках розширення програми розумної мобільності. Втім, узятий за основу японський вихідний ховербайк демонстрували ще більше року тому, і його можна замовити за $555 тис.

За словами розробників, новинка може використовуватися не лише у рятувальних, пошукових та поліцейських операціях, а й у нафтогазовій індустрії, будівельному секторі та інших сферах. Ховербайк може літати не лише над твердою поверхнею, а й над водою, а також використовуватись спільно з безпілотниками — в ОАЕ їх активно впроваджують для забезпечення потреб поліції, пожежників та виявлення людей, які перебувають у біді.

AvtoDream За матеріалами:

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