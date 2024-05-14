В 2023 році «Укргазвидобування» збільшило прибуток у 4,5 раза до 13 млрд гривень — Finance.ua

В 2023 році «Укргазвидобування» збільшило прибуток у 4,5 раза до 13 млрд гривень Сьогодні 13:35 — Фондовий ринок

У 2023 році газовидобувна компанія «Укргазвидобування» збільшила чистий прибуток у 4,5 раза, або на 10,1 млрд гривень до 13 млрд гривень порівняно з 2022 роком.

Про це йдеться в повідомленні групи «Нафтогаз», передають Українські Новини.

Оператор газосховищ України АТ «Укртрансгаз» у 2023 році збільшив чистий прибуток у 2,2 раза, або на 3,8 млрд гривень до 7 млрд гривень порівняно з 2022 роком.

При цьому у 2023 році чистий прибуток компанії «Укртранснафта» збільшився на 40% до 5,6 млрд гривень.

«Основним напрямом діяльності групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Це наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою. При цьому компанії групи, що працюють за цим напрямом, також змогли продемонструвати суттєво кращі результати, порівняно з 2022 роком. Так, газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ зменшила збиток у 12 разів, а ГК „Нафтогаз Трейдинг“ — майже у шість», — йдеться в повідомленні.

Також материнська компанія групи НАК «Нафтогаз України» скоротила збиток з 36,6 млрд гривень за підсумками 2022 року до 0,78 млрд гривень у 2023 році.

Згідно з повідомленням, планується, що абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку групи «Нафтогаз», що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2023 році група «Нафтогаз» отримала 23,1 млрд гривень чистого прибутку, при цьому у 2022 році компанія отримала збиток у сумі 79,1 млрд гривень.

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