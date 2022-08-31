Уже 725 підприємств переїхали з небезпечних регіонів України — Finance.ua

Уже 725 підприємств переїхали з небезпечних регіонів України Вчора 12:45 — Фондовий ринок

Уже 725 підприємств переїхали з небезпечних регіонів України

Вже 725 підприємств переїхали з небезпечних регіонів України до західних областей.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Мінекономіки

З регіонів активних бойових дій в більш безпечні переїхали 725 підприємств, з них 528 вже відновили свою діяльність на новому місці. Ще 284 компанії зараз здійснюють пошук підходящої локації або способу транспортування.

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«До програми релокації може долучитись будь-яке підприємство, яке хоче перемістити свої виробничі потужності у відносно безпечні регіони країни. Держава надає таким підприємствам пакет підтримки, який, зокрема, включає підбір нової локації для розміщення компанії, допомогу з перевезенням на нове місце, сприяння в розселенні працівників, які переїхали разом з підприємством, та у пошуку нових співробітників, а також підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту. Ми сподіваємось, що програма релокації допоможе бізнесу якнайшвидше відновити свою діяльність, зберегти робочі місця, сплачувати податки і таким чином підтримувати економіку країни», — зазначила Тетяна Бережна.

Які компанії переїжджають найчастіше

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частину складають підприємства, що працюють в сфері оптової та роздрібної торгівлі — понад 40% (від загальної кількості переміщених підприємств) та підприємства в сфері переробної промисловості — 30%.

Також серед переміщених компаній майже 7% здійснюють діяльність в сфері інформації та телекомунікації, 6% — професійної, наукової та технічної діяльності, 4% — у сфері будівництва.

Серед великих компаній, які релокувались, заступник міністра економіки назвала ТОВ «Пожмашина», ТОВ «Корум «Дружківський машинобудівний завод», ТОВ «Сталекс», ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування».

Куди переїжджають підприємства

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (29% релокованих підприємств), Закарпатської (18%), Чернівецької (13%), Тернопільської (8%) та Хмельницької (7,6%) областей.

Загалом на єдиній онлайн-платформі взаємодії учасників програми релокації ДП «Прозоро.Продажі» заявки на переміщення зареєстрували 1816 підприємств, 601 компанія відмовилась від релокації у зв"язку з деокупацією територій України.

Довідка Finance.ua:

урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою;

щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії за посиланням.

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