Уже 37 мільйонів покупців передзамовили нові iPhone 16 — Finance.ua

Уже 37 мільйонів покупців передзамовили нові iPhone 16 Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Уже 37 мільйонів покупців передзамовили нові iPhone 16

Нове покоління iPhone 16 передзамовили 37 мільйонів покупців. Відомий інсайдер Ming-Chi Kuo поділився своїм аналізом ланцюжка поставок та результатів попередніх замовлень з офіційних вебсайтів Apple.

Продажі iPhone 16 серії за перший тиждень попередніх замовлень оцінюються приблизно в 37 мільйонів одиниць, що приблизно на 12,7% менше, ніж за перший тиждень продажів iPhone 15 серії. Ключовим фактором є нижчий, ніж очікувалося, попит на серію iPhone 16 Pro.

А от значне зростання відвантажень перед попереднім замовленням iPhone 16 Pro Max пов’язане з оптимістичними прогнозами Apple щодо попиту на цю модель.

Одним із ключових факторів нижчого, ніж очікувалося, попиту на серію iPhone 16 Pro є те, що основна перевага iPhone 16 Pro — Apple Intelligence — не була доступна на старті продажів одночасно з випуском iPhone 16. Крім того, інтенсивна конкуренція на китайському ринку продовжує впливати на попит на iPhone.

Хоча продажі iPhone 16 Plus і стандартної версії в перші вихідні зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року, їхній вплив на загальний обсяг поставок iPhone є незначним.

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Попри зниження обсягів попередніх замовлень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на iPhone 16 Pro виробничі плани ланцюжка поставок навряд суттєво зміняться в найближчій перспективі. У Apple все ще є можливості покращити продажі за рахунок випуску Apple Intelligence та промо-акцій у пікові сезони.

Додавання тетрапризмової камери до моделі 16 Pro та збереження цін минулого покоління на серію iPhone 16 не мали значного впливу на продажі у перші вихідні після відкриття попередніх замовлень.

Інсайдер припускає, що в наступному році Apple буде впроваджувати більш агресивні продуктові стратегії для iPhone, щоб стимулювати ринковий попит.

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