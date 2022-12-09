Узбекистан відмовився від "газового союзу" з рф — Finance.ua

Узбекистан відмовився від "газового союзу" з рф Сьогодні 01:24 — Енергетика

Узбекистан відмовився від "газового союзу" з рф

Міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов заявив, що його країна не має намір укладати з рф та Казахстаном «газового союзу», підкресливши, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які несуть загрозу національним інтересам.

Про це повідомило видання Reuters.

В листопаді росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.

Щодо цієї пропозиції узбецький міністр Джорабек Мірзамахмудов підкреслив, що ні про який союз не йдеться. Можлива лише угода на комерційних засадах.

«Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, то співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ», — підкреслив він.

Reuters зазначає, що пропозиція рф — це частина зміни стратегії москви після вторгнення в Україну, що спонукало ЄС скоротити свою залежність від російських енергоносіїв.

Однак Узбекистан залишається частково залежним від імпортованого газу. Країна видобуває близько 52 млрд кубометрів природного газу на рік, при цьому імпорт становить 4 млрд кубометрів, а експорт — 2,7 млрд кубометрів.

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