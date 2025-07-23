Узбекистан похвалився зростанням економіки — Finance.ua

Узбекистан похвалився зростанням економіки
Економічне зростання в Узбекистані в січні-червні 2925 року становило 7,2% проти аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомило національне Агентство статистики, передає «Інтерфакс-Україна».
«За попередніми даними, обсяг валового внутрішнього продукту Республіки Узбекистан за січень-червень 2025 року зріс на 7,2% до відповідного періоду 2024 року», — йдеться в повідомленні.
У першому півріччі 2024 року ВВП країни зріс на 6,4%.
За даними статистики, промислове виробництво за шість місяців цього року збільшилося на 6,6% (роком раніше — зростання на 7,8%), сільське господарство — на 4% (+3,8%), сфера послуг — на 8,2% (+6,4%), інвестиції в основний капітал — на 5,5% (+36,6%).
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