Узбекистан похвалився зростанням економіки — Finance.ua

Узбекистан похвалився зростанням економіки Сьогодні 08:33

Узбекистан похвалився зростанням економіки

Економічне зростання в Узбекистані в січні-червні 2925 року становило 7,2% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомило національне Агентство статистики, передає «Інтерфакс-Україна».

«За попередніми даними, обсяг валового внутрішнього продукту Республіки Узбекистан за січень-червень 2025 року зріс на 7,2% до відповідного періоду 2024 року», — йдеться в повідомленні.

У першому півріччі 2024 року ВВП країни зріс на 6,4%.

За даними статистики, промислове виробництво за шість місяців цього року збільшилося на 6,6% (роком раніше — зростання на 7,8%), сільське господарство — на 4% (+3,8%), сфера послуг — на 8,2% (+6,4%), інвестиції в основний капітал — на 5,5% (+36,6%).

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.