УЗ змінить систему тарифів на перевезення вантажів — Finance.ua

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УЗ змінить систему тарифів на перевезення вантажів

Казна та Політика
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УЗ змінить систему тарифів на перевезення вантажів
УЗ змінить систему тарифів на перевезення вантажів
Укрзалізниця має намір повністю змінити систему тарифоутворення на перевезення вантажів.
Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишин, повідомляєпрес-служба УЗ.
Планується скасувати збірник тарифів на перевезення вантажів. Так, замість 29 схем базових ставок залишиться лише одна. Вона враховуватиме лише відстань перевезення, масу вантажу, особливості перевезення та маршрутизацію.
Замість 15 коефіцієнтів залишиться один. А замість 38 зборів, встановлених збіркою тарифів, лишиться шість. Окрему плату пропонується залишити лише за спеціальні перевезення та послуги з охорони.
«Десять років питання справедливості системи тарифоутворення було хворобливою темою у відносинах між перевізниками та відправниками вантажу. Ми хочемо максимально спростити існуючу систему та зробити її справедливою для всіх учасників ринку», — зазначив Камишин.
Крім того, Укрзалізниця також пропонує вирівняти класи вантажних перевезень та встановити єдиний тариф на перевезення порожніх вагонів.
Як зазначили в УЗ, чинна система тарифоутворення працює з 1997 року, а останні корективи до неї вносили 2008 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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