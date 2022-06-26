УЗ відновила рух поїздів до Польщі — Finance.ua

УЗ відновила рух поїздів до Польщі Вчора 11:45 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на ділянці Мостиська — Медика, але на ділянці польської залізниці до Перемишля продовжуються ремонтні роботи.

Про це пише Telegram-канал «Укрзалізниці».

Зазначається, що пасажирів поїздів № 36/35 (з Одеси) та № 54/53 (з Києва) від ст. Медика доставили безкоштовним автобусом до Перемишля із можливістю пересісти на автобус до Кракова.

Пасажирам поїзда № 32/31 (із Запоріжжя) також нададуть аналогічний трансфер від ст. Медика.

Пасажирам, які чекають на посадки на нічні потяги до Львова, Києва та Одеси від станції Перемишль, пропонують дістатися автобусними шатлами від вокзалу до ст. Медика з наступною посадкою на один із нічних поїздів.

Також за квитками на нічні поїзди можлива посадка на поїзд Інтерсіті+ № 706 за доступністю місць у поїзді.

Зазначається, що пасажирам, які прибуватиму до України після значної затримки на кордоні, залізничники організують зручні пересадки та харчування на станції Львів.

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