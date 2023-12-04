УЗ відкрила продаж квитків на «лижний експрес» — Finance.ua

УЗ відкрила продаж квитків на «лижний експрес»
АТ «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на «лижний експрес» — швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 743 сполученням Київ — Славсько.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ № 743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу», — пише пресслужба.
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Графік:
- рейси відправлятимуться з Києва, починаючи з 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00;
- у зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30, до Києва прибуватиме о 22:26.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.
УЗ покращує доступність гірського напрямку
«Гори» умовно поділили на два напрямки — буковельський й славський:
- № 193/192 Кривий Ріг — Ясіня поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;
- № 145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
- № 365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;
- № 345/346 Ужгород — Чернівці відновить сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;
- № 28/27 Київ — Мукачево поєднає Київ зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;
- № 368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.
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