УЗ відкрила продаж квитків на «лижний експрес» — Finance.ua
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УЗ відкрила продаж квитків на «лижний експрес»

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УЗ відкрила продаж квитків на «лижний експрес»
УЗ відкрила продаж квитків на «лижний експрес», kp.ua
АТ «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на «лижний експрес» — швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 743 сполученням Київ — Славсько.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ № 743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу», — пише пресслужба.
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Графік:
  • рейси відправлятимуться з Києва, починаючи з 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00;
  • у зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30, до Києва прибуватиме о 22:26.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.

УЗ покращує доступність гірського напрямку

«Гори» умовно поділили на два напрямки — буковельський й славський:
  • № 193/192 Кривий Ріг — Ясіня поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;
  • № 145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
  • № 365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;
  • № 345/346 Ужгород — Чернівці відновить сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;
  • № 28/27 Київ — Мукачево поєднає Київ зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;
  • № 368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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