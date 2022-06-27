УЗ скасовує деякі приміські потяги в Черкаській області: названо маршрути та строки — Finance.ua

УЗ скасовує деякі приміські потяги в Черкаській області: названо маршрути та строки
«Укрзалізниця» тимчасово скасовує деякі приміські потяги. Вони не курсуватимуть 26 та 27 червня.
Про це повідомляє УЗ.
Так, 26 червня не курсуватимуть потяги:
- № 6074 «Ім. Т. Шевченка — Гребінка»;
- № 6069 «Гребінка — ім. Т. Шевченка».
Крім того, приміський потяг № 6063 «Гребінка — ім. Т. Шевченка» прямуватиме до Золотоноші, а поїзд № 6070 «Ім. Т. Шевченка — Гребінка» від Золотоноші.
На 27 червня скасовуються рейси:
№№ 6064, 6070, 6074 «Ім. Т. Шевченка — Гребінка» та №№ 6074, 6061, 6063, 6069 «Гребінка — ім. Т. Шевченка».
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