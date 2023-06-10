УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ — Finance.ua

УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ Сьогодні 05:02 — Фондовий ринок

УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ

«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг № 248/247 Одеса — Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.

Про це пише Telegram-канал «Укрзалізниці».

Потяг курсуватиме з Одеси по:

вівторках;

четвергах;

неділях.

Він відправлятиметься з Одеси о 17:11 й прибуватиме до Києва о 8:53.

В зворотному напрямку потяг курсуватиме по:

понеділках;

середах;

п’ятницях.

Він відправлятиметься з Києва о 17:14 й прибуватиме до Одеси о 09:12.

«Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування — зі столицею», — пише пресслужба.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.