УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ — Finance.ua

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УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ

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УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ
УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг № 248/247 Одеса — Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.
Про це пише Telegram-канал «Укрзалізниці».
Потяг курсуватиме з Одеси по:
  • вівторках;
  • четвергах;
  • неділях.
Він відправлятиметься з Одеси о 17:11 й прибуватиме до Києва о 8:53.
В зворотному напрямку потяг курсуватиме по:
  • понеділках;
  • середах;
  • п’ятницях.
Він відправлятиметься з Києва о 17:14 й прибуватиме до Одеси о 09:12.
«Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування — зі столицею», — пише пресслужба.
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За матеріалами:
Finance.ua
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