УЗ призначила додаткові поїзди в найзатребуваніших напрямках — Finance.ua

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УЗ призначила додаткові поїзди в найзатребуваніших напрямках

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УЗ призначила додаткові поїзди в найзатребуваніших напрямках
УЗ призначила додаткові поїзди в найзатребуваніших напрямках
АТ «Укрзалізниця» продовжує забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули і призначила ще два додаткових поїзда в найзатребуваніших напрямках.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Зазначається, що поїзд № 213/214 Київ — Ужгород відправиться з Києва 25 та 27 жовтня, везучи на борту рекордну кількість дитячих груп, для яких і призначені ці два рейси.
У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправиться 26 та 28 жовтня о 20:20 та прибуде до столиці о 10:06
Крім того, поїзд Інтерсіті+ № 777/778 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 25, 26 та 31 жовтня о 6:54 та прибуватиме до Львова о 13:12. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:50 та прибуватиме до Києва о 20:02.
Як підкреслили в УЗ, квитки на ці рейси доступні в застосунку «Укрзалізниці» та інших каналах продажу квитків.
Нагадаємо, на час шкільних канікул «Укрзалізниця» також призначила рейси додаткового денного поїзда № 191/192 Львів — Київ — Львів та додаткового поїзда № 115/116 Київ — Одеса — Київ та додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ — Кам’янець-Подільський — Київ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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