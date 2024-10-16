УЗ призначила додаткові поїзди в найзатребуваніших напрямках — Finance.ua

УЗ призначила додаткові поїзди в найзатребуваніших напрямках Сьогодні 15:44 — Особисті фінанси

УЗ призначила додаткові поїзди в найзатребуваніших напрямках

АТ «Укрзалізниця» продовжує забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули і призначила ще два додаткових поїзда в найзатребуваніших напрямках.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що поїзд № 213/214 Київ — Ужгород відправиться з Києва 25 та 27 жовтня, везучи на борту рекордну кількість дитячих груп, для яких і призначені ці два рейси.

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправиться 26 та 28 жовтня о 20:20 та прибуде до столиці о 10:06

Крім того, поїзд Інтерсіті+ № 777/778 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 25, 26 та 31 жовтня о 6:54 та прибуватиме до Львова о 13:12. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:50 та прибуватиме до Києва о 20:02.

Як підкреслили в УЗ, квитки на ці рейси доступні в застосунку «Укрзалізниці» та інших каналах продажу квитків.

Нагадаємо, на час шкільних канікул «Укрзалізниця» також призначила рейси додаткового денного поїзда № 191/192 Львів — Київ — Львів та додаткового поїзда № 115/116 Київ — Одеса — Київ та додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ — Кам’янець-Подільський — Київ.

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