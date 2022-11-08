УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою: ціна в порту Роттердам плюс доставка — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою: ціна в порту Роттердам плюс доставка

Технології&Авто
5253
УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою: ціна в порту Роттердам плюс доставка
УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою: ціна в порту Роттердам плюс доставка
АТ «Укрзалізниця» на початку листопада оновила умови тендеру на закупівлю 100 тисяч тонн дизпального за ціною, визначеною за формулою: ціна палива в портах Роттердам-Амстердам-Анверпен плюс вартість доставки в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані тендерної документації від 1 листопада.
Очікувана вартість закупівлі — 3,6 млрд грн.
УЗ перейшла на формульне ціноутворення у 2019 році. Для закупівлі палива компанія використовує індекси чи порту Роттердам, чи Генуї (Італія).
Щороку за такою формулою «Укрзалізниця» закуповує 250-300 тисяч тонн палива на суму понад 10 млрд грн.
Нагадаємо, аналогічна формула ціноутворення діє і для природного газу, визначеної ухвалою Кабміну — ціна на хабі в Амстердамі плюс його транспортування в Україну.
Також у 2016-2019 роках до запровадження ринку електроенергії діяла формула «Роттердам+» для визначення цін на вугілля.
У 2017 році НАБУ почало розслідувати законність формули. У 2020-2022 роках САП 4 рази закривала справу через відсутність складу злочину та 5 разів його відновлювала.
У вересні 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала повністю законним та обґрунтованим закриття справи через відсутність складу злочину.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.