УЗ демонструє високий прибуток, підвищення тарифів точно не на часі, — експерт Сьогодні 20:12 — Фондовий ринок

Державний монополіст «Укрзалізниця» протягом дев’яти місяців цього року демонструє гарні фінансові результати, тому наразі у компанії відсутні причини для підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.

«Якщо ми подивимося фінансову звітність, яка була недавно оприлюднена, то по трьом кварталам компанія продемонструвала великий чистий прибуток. Крім того, компанія демонструє зростання вантажопотоку, і це фіксується в тому числі протягом останнього періоду», — каже Вовк.

Враховуючи, що наразі більшість українських підприємств переживає кризу через військові дії та ситуацію на світових ринках, УЗ варто утримати тарифи на поточному рівні, щоб дати змогу розвиватися українській економіці, переконаний експерт.

«Я не бачу якихось підстав для того, щоб піднімати питання про підвищення тарифів. Тим більше в ситуації, коли головні галузі, які є клієнтами Укрзалізниці, сьогодні в дуже складному стані — як через ризики військового періоду, так і дуже несприятливу кон’юнктуру на зовнішніх ринках. Тому я думаю, що це питання зараз точно не є на часі», — каже Вовк.

Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що «Укрзалізниця» пропонує підвищити тарифи на вантажні перевезення на 26%. Таким чином, тільки під час війни підвищення тарифів сягне 100%.

Як відомо, УЗ завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд грн. Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн — це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року.

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