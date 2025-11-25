ПАРТНЕРСЬКА Увійти в мережу за кілька кліків: чим корисний Partner 2.0 для постачальників Сьогодні 15:40

Як завести нову товарну позицію в мережу? Розв’язати термінове питання з логістикою? З’ясувати дату наступного асортиментного комітету? Щоб максимально спростити рутину для постачальників, VARUS запустив оновлений портал Partner 2.0.

Вже сьогодні на ньому зареєстровано 1422 постачальники — як досвідчені партнери, так і ті, хто тільки починає співпрацю. Кожен другий вже подав заявку на введення товарів через портал. Тільки у вересні система обробила понад сотню нових заявок, 141 звернення до різних департаментів і 23 прямі сигнали керівництву.

Розповідаємо про п’ять функцій Partner 2.0, які змінюють швидкість роботи та роблять співпрацю простішою й ефективнішою.

1. Заявки на введення та виведення товарів: без людського фактора

Раніше треба було знати категорійного менеджера, домовлятися про зустріч, чекати на відповідь. Тепер увесь процес займає кілька кліків. Постачальник заповнює заявку на порталі, вказує параметри товару, і система автоматично направляє її відповідальному за категорію.

Працює це і для брендованої продукції, і для приватних торгових марок. Форма заявки показує, яку інформацію потрібно надати: характеристики продукту, ціноутворення, логістичні параметри. Це скорочує кількість уточнень і прискорює розгляд. Для нових постачальників портал стає простою точкою входу у співпрацю з мережею.

2. Блок «Питання — Відповіді»: пряма лінія до тих, хто приймає рішення

У роботі з мережею виникають десятки питань: від бухгалтерських нюансів до логістики. Раніше доводилося шукати контакти, телефонувати, писати листи. Тепер усе централізовано в одному місці.

Ви обираєте департамент і ставите питання через портал. Система направляє його профільному спеціалісту, і ви отримуєте відповідь у тому самому інтерфейсі. Уся історія комунікації зберігається. У сервісі також є пам’ятки від логістики з відповідями на найчастіші питання.

3. Сигнал керівнику: коли потрібна увага топменеджменту

Функція «Сигнал керівнику» дає змогу звернутися безпосередньо до комерційного директора VARUS. Це прямий канал комунікації для важливих моментів.

Практика показує, що постачальники цим користуються розумно. У вересні через цю опцію надійшло 23 звернення. Через «Сигнал керівнику» зверталися навіть підрядники з будівництва та компанії з інноваційними системами електронного документообігу. Портал став майданчиком для нових бізнес-пропозицій.

4. Графік асортиментного комітету: плануйте наперед

Асортиментний комітет — важливий етап для постачальника, який хоче завести новий продукт. Саме тут приймаються рішення про введення товарів.

На порталі опублікований актуальний розклад АК. Ви бачите дати засідань, можете заздалегідь підготувати документи та подати заявку вчасно. Прозорість графіка дає змогу синхронізувати ваші плани з процесами мережі.

5. Автонаправлення та шаблони: система, яка працює за вас

Найбільше часу йде на те, щоб зрозуміти, кому писати, що саме і в якому форматі. Partner 2.0 розв’язує це технологічно. Коли ви обираєте тип звернення, система автоматично визначає відповідального співробітника VARUS і направляє запит йому.

Шаблони заявок побудовані так, щоб ви одразу бачили, яка інформація потрібна. Це мінімізує помилки та повторні уточнення. У системі також працює механізм ескалації: якщо немає відповіді протягом певного часу, портал автоматично нагадує відповідальному або переадресовує питання вище.

Що далі?

На 2026 рік заплановано серйозне розширення функціоналу. Постачальники отримають доступ до повного переліку своїх товарів у мережі, планограм для моніторингу викладки, аналітичних звітів і блоку актуальних новин. Портал має стати повноцінним кабінетом для управління співпрацею.

Система розробляється внутрішніми силами IT-департаменту VARUS з урахуванням реального зворотного зв’язку від постачальників. Пропозиції щодо функціоналу можна залишити через «Сигнал керівнику».

Ритейл сьогодні — це про швидкість, прозорість і зручність взаємодії. Partner 2.0 створений саме для цього.

