Усі українці мають працювати на перемогу, інакше війна буде довгою — Finance.ua

Усі українці мають працювати на перемогу, інакше війна буде довгою Сьогодні 11:12

Наразі всі українці мають долучитися до боротьби, потрібно знімати «рожеві окуляри» і працювати на перемогу, інакше розв’язана росією війна буде довгою.

Таку думку в інтерв’ю УП висловив бойовий медик із позивним «Грізлі» зі 126-ї окремої бригади ТРО 30-го корпусу морської піхоти.

«Зараз усі українці мають долучитися до боротьби. На жаль, я бачу таку невтішну тенденцію, що війна стосується тільки тих, хто вже воює, та їхніх родичів. Усі інші живуть, як зазвичай. Ну, і періодично скаржаться на незручності на кшталт вимкненого світла. Люди звикли. Війна стала нормою», — зазначив він.

За словами військового, найгірше, що може статися — це те, що воювати будуть наші діти й онуки:

«Я цього не хочу. Так само, як не хочу, щоб мої діти жили з паспортами посійської Федерації, щоб у них вдома висів триколор і портрет цього диявола (путіна). Не хочу, щоб до моїх батьків прийшли і сказали: „Тепер це не ваш дім і не ваша земля“. Тому я тут».

Військовий зізнався, що, як і всі бійці, втомився.

«Працюю на внутрішніх резервах. Сили дає розуміння того, що не можу залишити хлопців, з якими багато чого пережив. І надія на те, що війна скоро закінчиться перемогою, і я зможу повернутися до нормального життя. Я б із великим задоволенням повернувся до своєї цивільної професії. Мені часто сниться, що я в морі — дуже сумую за своєю роботою, бо справді її люблю. До того ж я з дитинства мріяв стати капітаном. Це моя мета».

УНІАН За матеріалами:

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