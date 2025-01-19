Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні — Finance.ua
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Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні

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Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні
Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні
В застосунку та на порталі «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги, пов’язані з реєстрами ДП «Національні інформаційні системи».
Обмеження діятимуть до 8:00 20 січня. У цей час в застосунку та на порталі «Дія» не працюватимуть деякі послуги. Причина — проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС.
Як повідомили у компанії, не працюватимуть Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку «Дія», а саме:
  • Реєстрація ФОП, Дія. QR
  • Бронювання працівників
  • Актові записи
  • Зимова підтримка (діти)
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • Допомога при усиновленні дитини
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • Актові записи про зміну імені
  • Актові записи про народження
  • Актові записи про шлюб
  • Актові записи про розлучення
  • Свідоцтва про народження
  • Витяг про місце проживання дитини
  • Заява про субсидію
«Щойно все запрацює у звичному режимі — „Дія“ моментально повідомить у соцмережах», — йдеться у повідомленні НАІС.
За матеріалами:
Діло
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