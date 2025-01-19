Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні — Finance.ua

Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні
В застосунку та на порталі «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги, пов’язані з реєстрами ДП «Національні інформаційні системи».
Обмеження діятимуть до 8:00 20 січня. У цей час в застосунку та на порталі «Дія» не працюватимуть деякі послуги. Причина — проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС.
Як повідомили у компанії, не працюватимуть Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку «Дія», а саме:
- Реєстрація ФОП, Дія. QR
- Бронювання працівників
- Актові записи
- Зимова підтримка (діти)
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
«Щойно все запрацює у звичному режимі — „Дія“ моментально повідомить у соцмережах», — йдеться у повідомленні НАІС.
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