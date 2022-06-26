Усі нові моделі Audi з 2026 року будуть електромобілями — Finance.ua

Усі нові моделі Audi з 2026 року будуть електромобілями Вчора 01:57 — Технології&Авто

Усі нові моделі Audi з 2026 року будуть електромобілями

Компанія Audi, що входить до складу концерну Volkswagen, неодноразово заявляла, що вже зараз заробляє з кожного проданого електромобіля більше, ніж з автомобіля, оснащеного двигуном внутрішнього згоряння. Глава марки зізнався в інтерв’ю виданню Wirtschaftwoche, що з 2026 всі нові моделі Audi будуть виключно електромобілями.

Іншими словами, Audi продовжить випуск ДВЗ тільки для автомобілів існуючих модельних серій, а всі новинки з 2026 оснащуватимуться тільки тяговими електродвигунами.

Експерти кажуть, що для преміального цінового сегменту такий крок хоч і здається сміливим, не є першим у своєму роді — марка Cadillac, що входить до складу General Motors, раніше вже заявила про наміри припинити розробку нових моделей легкових машин з двигунами внутрішнього згоряння.

При цьому очевидно, що в доступніших цінових нішах на тлі зростаючих цін на матеріали для тягових акумуляторів подібні кроки для більшості автовиробників поки що передчасні.

Випуск двигунів внутрішнього згоряння, як керівництво Audi заявляло раніше, компанія припинить до 2033 року. По суті, як додав Маркус Дюсманн (Markus Duesmann), навіть якщо в Євросоюзі продаж нових машин із ДВЗ буде заборонено до 2035 року, Audi до цього буде готовий заздалегідь. Влада Німеччини, нагадаємо, раніше виступила проти заборони на продаж нових машин з ДВЗ у зазначені терміни, а тому напевно може наполягати на зміщенні цього рубежу на пізніший термін.

Ampercar За матеріалами:

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