USDA збільшило прогноз для України щодо пшениці — Finance.ua

USDA збільшило прогноз для України щодо пшениці Вчора 21:33 — Аграрний ринок

USDA збільшило прогноз для України щодо пшениці

Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує виробництво пшениці в Україні у 2024/25 МР на рівні 22,3 млн т. Це на 0,7 млн т більше попереднього прогнозу.

Про це свідчать дані у звіті USDA за вересень.

Експорт пшениці, як очікується, складе 15 млн т (+1 млн т).

Виробництво ячменю в Україні цьогоріч оцінюється у 5,4 млн т (+0,1 млн т до серпневого прогнозу). Прогнози щодо експорту залишились на рівні минулого місяця — 2,4 млн т.

Оцінка валового збору кукурудзи в Україні залишилась без змін — 27,2 млн т, а експорт — 24 млн т.

USDA очікує зниження світового врожаю пшениці в 2024/25 МР до 796,8 млн т (-1,4 млн т) і збільшення торгівлі до 216,5 млн т (+1,65 млн т).

Урожай кукурудзи очікується на рівні 1218,6 млн т (-1,26 млн т до серпневих оцінок), а експорт — 192,8 млн т (-0,3 млн т).

Світове виробництво ячменю оцінюється у 144,3 млн т (-0,7 млн т), торгівля — у 27,86 млн т (+0,38 млн т).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.