USAID надає українським аграріям 12 тисяч тонн добрив на осінню посівну — Finance.ua

USAID надає українським аграріям 12 тисяч тонн добрив на осінню посівну Сьогодні 05:38 — Аграрний ринок

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає українським агропідприємствам 12 тисяч тонн добрив на осінню посівну кампанію.

Допомога у вигляді добрив на суму 5 млн доларів надана Міністерством закордонних справ Республіки Корея.

Мінеральні добрива надаватимуться 12 тисячам мікро-, малих та середніх агровиробників через Програму USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Кожен учасник програми зможе отримати 1 тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення за допомогою Державного аграрного реєстру (ДАР).

«Війна, яку росія оголосила агрокультурі, зачіпає всі аспекти індустрії, включно з добривами. У 2023 році ми були свідками зменшення кількості добрив на 60% через нестачу фінансування та доступу. Ось чому сьогоднішня подія у партнерстві з Республікою Корея та Україною є важливим кроком у вирішенні цієї проблеми», — сказала посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Зі свого боку міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подякував американській та корейським сторонам за координацію і допомогу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.