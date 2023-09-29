USAID надає українським аграріям 12 тисяч тонн добрив на осінню посівну — Finance.ua

USAID надає українським аграріям 12 тисяч тонн добрив на осінню посівну
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає українським агропідприємствам 12 тисяч тонн добрив на осінню посівну кампанію.
Допомога у вигляді добрив на суму 5 млн доларів надана Міністерством закордонних справ Республіки Корея.
Мінеральні добрива надаватимуться 12 тисячам мікро-, малих та середніх агровиробників через Програму USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Кожен учасник програми зможе отримати 1 тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення за допомогою Державного аграрного реєстру (ДАР).
«Війна, яку росія оголосила агрокультурі, зачіпає всі аспекти індустрії, включно з добривами. У 2023 році ми були свідками зменшення кількості добрив на 60% через нестачу фінансування та доступу. Ось чому сьогоднішня подія у партнерстві з Республікою Корея та Україною є важливим кроком у вирішенні цієї проблеми», — сказала посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.
Зі свого боку міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подякував американській та корейським сторонам за координацію і допомогу.
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