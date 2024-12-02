USAID допомагає групі «Нафтогаз» відновити пошкоджені внаслідок бойових дій трубопроводи — Finance.ua
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USAID допомагає групі «Нафтогаз» відновити пошкоджені внаслідок бойових дій трубопроводи

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Трубну продукцію для відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій трубопроводів отримало АТ «Укргазвидобування» від компанії Tetra Tech ES, Inc, яка є виконавцем проекту з енергетичної безпеки (ESP).
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
Профінансувало закупівлю Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Загалом «Укргазвидобування» отримало понад 1700 позицій деталей трубопроводів.
«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за надану допомогу — вона є дуже актуальною в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Для нас дуже важливо зберегти стабільність виробничих процесів до кінця опалювального сезону», — зауважив очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.
Своєю чергою, т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування» Сергій Лагно додав, що з початку повномасштабного вторгнення USAID передало компанії 102 дизельні електростанції та 6000 тонн метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу.
Крім того, агентство надало додаткові засоби захисту для об’єктів газовидобутку групи від атак росіян.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» останній транш оплати за транзит газу в грудні за контрактом, підписаним у 2019 році. Продовжувати контракт Україна категорично не збирається, а запропонований альтернативний варіант, пов’язаний зі зберіганням газу в українських ПСГ, не зацікавив інших учасників процесу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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