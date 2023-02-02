Урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на кілька років — Finance.ua

Урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на кілька років Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

Урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на кілька років

Урядовий комітет з питань безпеки, оборони та правоохоронної діяльності схвалив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Її розгляне Кабмін.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства з питань запобігання корупції.

Згідно з текстом проекту документа, його головною метою є прогрес у запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів держвлади та органів місцевого самоврядування.

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Також реалізація такої програми має наблизити Україну до членства у Євросоюзі, НАТО та Організації економічного співробітництва та розвитку.

«НАЗК максимально ретельно опрацювало всі спірні позиції та зауваження, що надійшли до проекту ДАП, врегулювавши практично всі розбіжності без втрати основного антикорупційного змісту. Наступним етапом має стати розгляд та затвердження документа на засіданні уряду», — розповів заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.

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