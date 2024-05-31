Уряд зупинив експорт цукру до ЄС та обмежив експорт птиці: причина — Finance.ua

Уряд зупинив експорт цукру до ЄС та обмежив експорт птиці: причина Сьогодні 04:15 — Казна та Політика

Уряд зупинив експорт цукру до ЄС та обмежив експорт птиці: причина

Кабінет Міністрів зменшив квоту на експорт цукру до країн ЄС до нуля, тобто — зупинив експорт до кінця року.

Про це йдеться у рішенні уряду у розпорядженні ЕП.

Новим рішенням уряд вніс зміни до постанови, яка регулює експорт окремих товарів до держав-членів ЄС на 2024 рік, та вніс новий пункт про квотування (тобто граничний обсяг продукції, яку можна експортувати).

Так, квота на експорт цукру до ЄС становить нуль, тобто експорт буде заборонено з моменту публікації постанови. Раніше асоціація «Укрцукор» звернулася до уряду із таким проханням, адже українські експортери вже досягли граничний обсяг на цей рік, який передбачений рішенням ЄС.

В уряді оцінили, що на 29 квітня з початку року вже експортовано близько 306,9 тис. тонн цукру, зокрема до країн ЄС 225,4 тис. тонн, що становить 86% квоти (262, 7 тис. тонн), яку встановили в ЄС. З урахуванням темпів експорту, цю квоту українські виробники можуть вичерпати вже у травні.

Крім того, постановою уряду встановлюються квоти на 2024 рік на експорт до ЄС м’яса та субпродуктів з птиці на рівні 132,3 тис. тонни, зокрема м’яса та субпродуктів індиків на рівні 3,7 тис. тонни. Очікується, що квота з боку ЄС для України становитиме 137 тис тонн для м’яса птиці, тож своєю постановою уряд узгодив українське регулювання з європейськими обмеженнями. На 1 квітня Україна вже експортувала до ЄС 45 тис тонн цієї продукції.

У грошовому вимірі, за першу половину минулого року Україна експортувала м’яса птиці на 470 млн дол, свідчать дані митниці, цукру — на 214,9 млн дол.

Економічна Правда За матеріалами:

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