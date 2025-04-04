Уряд змінив умови компенсації вартості української агротехніки — Finance.ua

Уряд змінив умови компенсації вартості української агротехніки Сьогодні 18:30 — Аграрний ринок

Уряд змінив умови компенсації вартості української агротехніки

Уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Це один із ключових інструментів політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».

«Ці зміни — крок до повної відповідності міжнародним зобов’язанням України в рамках Ukraine Facility. Ми врахували в програмі вимогу, згідно з якою до кінця 2025 року 80% державної підтримки агросектору має надаватись через Державний аграрний реєстр», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

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Постанова також уточнює вимоги до підтвердження статусу агровиробника: не менше 75% від реалізованої ним продукції за останні 12 звітних податкових періодів мають становити саме сільськогосподарські товари або послуги. Для новостворених підприємств ця вимога розраховується окремо по кожному податковому періоду.

Також уточнено перелік звітних документів, які подають виробники техніки: вилучено застарілу форму № 1-П та передбачено використання чинної статистичної звітності.

Як працює програма

Компенсація 25% надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, що містять не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів — діють спеціальні умови.

Агровиробники, щоб скористатися програмою, мають обрати техніку з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати її та подати заявку через уповноважений банк.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши відповідну заявку на офіційному сайті.

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