Уряд змінив умови компенсації вартості української агротехніки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд змінив умови компенсації вартості української агротехніки

Аграрний ринок
23
Уряд змінив умови компенсації вартості української агротехніки
Уряд змінив умови компенсації вартості української агротехніки
Уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Це один із ключових інструментів політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».
«Ці зміни — крок до повної відповідності міжнародним зобов’язанням України в рамках Ukraine Facility. Ми врахували в програмі вимогу, згідно з якою до кінця 2025 року 80% державної підтримки агросектору має надаватись через Державний аграрний реєстр», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Читайте також
Постанова також уточнює вимоги до підтвердження статусу агровиробника: не менше 75% від реалізованої ним продукції за останні 12 звітних податкових періодів мають становити саме сільськогосподарські товари або послуги. Для новостворених підприємств ця вимога розраховується окремо по кожному податковому періоду.
Також уточнено перелік звітних документів, які подають виробники техніки: вилучено застарілу форму № 1-П та передбачено використання чинної статистичної звітності.
Як працює програма
Компенсація 25% надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, що містять не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів — діють спеціальні умови.
Агровиробники, щоб скористатися програмою, мають обрати техніку з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати її та подати заявку через уповноважений банк.
Виробники, які бажають включити свою продукцію до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши відповідну заявку на офіційному сайті.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems