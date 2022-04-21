Уряд змінив порядок виплат допомоги переселенцям — Finance.ua

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Уряд змінив порядок виплат допомоги переселенцям

Вчора 15:05Казна та Політика
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Уряд змінив порядок виплат допомоги переселенцямУряд змінив порядок виплат допомоги переселенцям
Кабінет міністрів змінив з травня 2022 року порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. За березень та квітень допомога в 2000 та 3000 гривень надається всім внутрішньо переміщеним особам з регіонів, які постраждали від війни.
Про це свідчить постанова від 16 квітня 2022 р. № 457.
«Починаючи з травня 2022 р. така допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг», — йдеться в документі.
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Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони.
Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». На дітей платять 3000 гривень, дорослим — 2000 гривень.
Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та запроваджена програма єПідтримка. Це такі регіони:
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • м. Київ;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.
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За матеріалами: РБК-Україна
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