Уряд змінив порядок виплат допомоги переселенцям — Finance.ua

Уряд змінив порядок виплат допомоги переселенцям

Вчора 15:05 — Казна та Політика

Уряд змінив порядок виплат допомоги переселенцям

Кабінет міністрів змінив з травня 2022 року порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. За березень та квітень допомога в 2000 та 3000 гривень надається всім внутрішньо переміщеним особам з регіонів, які постраждали від війни.

Про це свідчить постанова від 16 квітня 2022 р. № 457

«Починаючи з травня 2022 р. така допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг», — йдеться в документі.

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Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». На дітей платять 3000 гривень, дорослим — 2000 гривень.

Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та запроваджена програма єПідтримка. Це такі регіони:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

м. Київ;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

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