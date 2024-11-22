На одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск — Finance.ua
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На одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск

Казна та Політика
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На одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск транспорту з 22 листопада. Вони діятумуть 35 днів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Пункт пропуску „Солотвино — Сігету-Мармацієй“ частково призупинить пропуск транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.
За інформацією румунської сторони, у зв’язку з аварійним станом конструкції мосту через річку Тиса та з метою проведення робіт з його відновлення, здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено з 09:00 по 15:30, з понеділка по п’ятницю.
«Рух пішоходів у цьому пункті пропуску зупинятися не буде», — констатують прикордонники.
Очікується, що призупинення пропуску через ремонтні роботи буде відбуватися впродовж 35 днів, починаючи з 22 листопада.
За матеріалами:
Finance.ua
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