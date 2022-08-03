Уряд запускає програму підтримки українських машинобудівників — Finance.ua

Уряд запускає програму підтримки українських машинобудівників Вчора 19:42 — Казна та Політика

Уряд запускає програму підтримки українських машинобудівників

Уряд запускає програму підтримки українських машинобудівників за допомогою гарантування участі виробників вітчизняної продукції в електронних торгах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України у Телеграм

Зазначається, що програма реалізовуватиметься за допомогою інструменту локалізації, що передбачає вимоги до походження продукції, яка продається через систему Prozorro.

Мета програми

Стимулювати машинобудівну промисловість шляхом створення попиту на таку продукцію.

В результаті уряд очікує на формування десятків тисяч нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету, зростання ВВП, що дасть змогу пришвидшити відновлення української економіки.

Як працюватиме програма

Щоб забезпечити практичне втілення програми, уряд ухвалив порядок підтвердження частки вітчизняних складових у продукції.

Відповідно до порядку виробник розраховуватиме собівартість товару — окремо імпортних та українських компонентів — та визначатиме частку локалізації за встановленою формулою.

До участі у публічних закупівлях будуть допущені товари, в яких не менше 10% внутрішньої складової вироблено на території України.

Результати розрахунків потрібно подати до Міністерства економіки разом із заявкою щодо включення продукції до переліку товарів, які відповідають ступеню локалізації. Міністерство в автоматичному режимі перевіряє арифметичну коректність наданих калькуляцій та вносить товар до реєстру. Після цього виробник отримує можливість брати участь у публічних закупівлях.

Щоб виключити можливі маніпулювання даними, постачальник продукції після перемоги на аукціоні зобов’язаний надати замовнику розрахунки щодо рівня локалізації на поставлений товар чи партію товару.

Головні вимоги

Серед видів продукції, на які поширюються згадані вимоги — автомобілі швидкої допомоги, пожежні авто, електробуси, окремі деталі, такі як двигуни, турбіни, насоси та компресори тощо.

Вимоги не розповсюджуються на продукцію з країн, з якими Україна підписала Угоди про вільну торгівлю, а також на товари учасників Угоди про державні закупівлі. Це, зокрема, країни ЄС, Японія, США, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Канада. (Повний перелік країн та порогові значення публікуються на офіційному сайті Мінекономіки).

Також уряд затвердив порядок моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва. Він здійснюється раз на пів року Міністерством економіки для мінімізації ризиків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.