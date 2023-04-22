Уряд Японії використовує ChatGPT, щоб спростити офіційні документи — Finance.ua

Уряд Японії використовує ChatGPT, щоб спростити офіційні документи 22.04.2023, 00:51 — Технології&Авто

Японія використовує ChatGPT від OpenAI , щоб зробити часто непрозорі та складні урядові норми легшими для розуміння.

За словами міністра Тецуро Номура Міністерство сільського господарства, лісового господарства та рибальства зараз випробовує чат-бот, щоб спростити офіційні документи та зробити їх більш доступними.

Це перший випадок, коли філія центрального уряду Японії публічно заявила, що тестує штучний інтелект OpenAI, повідомляє Bloomberg.

Міністр наголошує, що чат-бот оброблятиме лише загальнодоступну інформацію. Раніше відомство оголошувало плани щодо використання чат-бота для оновлення онлайн-інструкцій для заявок на отримання субсидій та іншої державної підтримки.

Нагадаємо, людиноподібні роботи з «мізками» у вигляді потужних моделей штучного інтелекту обіцяють колосальні зміни в промисловості та на ринку праці. Принаймні, на це сподіваються інвестори, які почали вкладати великі суми в цю галузь. Серед них OpenAI, розробник ChatGPT.

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