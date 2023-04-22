Уряд Японії використовує ChatGPT, щоб спростити офіційні документи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Японії використовує ChatGPT, щоб спростити офіційні документи

Технології&Авто
13
Японія використовує ChatGPT від OpenAI, щоб зробити часто непрозорі та складні урядові норми легшими для розуміння.
За словами міністра Тецуро Номура Міністерство сільського господарства, лісового господарства та рибальства зараз випробовує чат-бот, щоб спростити офіційні документи та зробити їх більш доступними.
Це перший випадок, коли філія центрального уряду Японії публічно заявила, що тестує штучний інтелект OpenAI, повідомляє Bloomberg.
Міністр наголошує, що чат-бот оброблятиме лише загальнодоступну інформацію. Раніше відомство оголошувало плани щодо використання чат-бота для оновлення онлайн-інструкцій для заявок на отримання субсидій та іншої державної підтримки.
Нагадаємо, людиноподібні роботи з «мізками» у вигляді потужних моделей штучного інтелекту обіцяють колосальні зміни в промисловості та на ринку праці. Принаймні, на це сподіваються інвестори, які почали вкладати великі суми в цю галузь. Серед них OpenAI, розробник ChatGPT.
За матеріалами:
speka.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.