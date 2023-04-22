Уряд Японії використовує ChatGPT, щоб спростити офіційні документи — Finance.ua

Уряд Японії використовує ChatGPT, щоб спростити офіційні документи
Японія використовує ChatGPT від OpenAI, щоб зробити часто непрозорі та складні урядові норми легшими для розуміння.
За словами міністра Тецуро Номура Міністерство сільського господарства, лісового господарства та рибальства зараз випробовує чат-бот, щоб спростити офіційні документи та зробити їх більш доступними.
Це перший випадок, коли філія центрального уряду Японії публічно заявила, що тестує штучний інтелект OpenAI, повідомляє Bloomberg.
Міністр наголошує, що чат-бот оброблятиме лише загальнодоступну інформацію. Раніше відомство оголошувало плани щодо використання чат-бота для оновлення онлайн-інструкцій для заявок на отримання субсидій та іншої державної підтримки.
Нагадаємо, людиноподібні роботи з «мізками» у вигляді потужних моделей штучного інтелекту обіцяють колосальні зміни в промисловості та на ринку праці. Принаймні, на це сподіваються інвестори, які почали вкладати великі суми в цю галузь. Серед них OpenAI, розробник ChatGPT.
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