Уряд Японії ухвалив рішення про додаткові санкції щодо росії — Finance.ua

Уряд Японії ухвалив рішення про додаткові санкції щодо росії Вчора 16:14 — Світ

Заступник головного секретаря Кабінету міністрів Японії Сейджі Кіхара, Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів Японії ухвалив рішення ввести нові санкції проти росії у зв’язку з рішенням москви в односторонньому порядку анексувати чотири області України: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську.

Про це повідомив заступник головного секретаря Кабінету Міністрів Японії Сейжді Кіхара, передає NHK World Japan.

Він заявив, що дії, які росія називає «референдумами» і «інкорпорацією», порушують суверенітет і територіальну цілісність України і є порушенням міжнародного права.

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Кіхара сказав, що Японія рішуче засуджує ці дії, додавши, що його країна не може потурати спробам росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.

Кіхара запевнив, що Японія продовжить співпрацю з іншими членами G7 щодо просування жорстких санкцій проти росії.

До нового санкційного списку Японії долучать 81 людину та дев’ять організацій. Сюди увійдуть проросійські сепаратисти на сході і півдні України та високопоставлені урядовці та організації, пов’язані з військовими. Їх активи заморозять.

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