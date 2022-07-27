Уряд визнав виробництво ліків пріоритетною галуззю економіки — Finance.ua

Уряд визнав виробництво ліків пріоритетною галуззю економіки Вчора 13:35 — Казна та Політика

Кабінет міністрів доповнив перелік пріоритетних галузей економіки, додавши туди фармацевтичну промисловість, а саме — виробництво лікарських засобів та медичних виробів.

Про це повідомив у Telegram представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Доповнено перелік пріоритетних галузей економіки позицією: «Фармацевтична промисловість за напрямами — виробництво лікарських засобів та медичних виробів», — написав Мельничук.

Включення фармпромисловості до переліку пріоритетних галузей економіки допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництв та збільшити кількість робочих місць, додали в МОЗ.

«Це дасть змогу уникнути колапсу в забезпеченні системи охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, гарантуватиме їхнє безперебійне виробництво, а отже, й постачання до кінцевого споживача. Населення України буде забезпечене доступом до якісних ліків та медвиробів», — йдеться у заяві міністерства.

«Навантаження на фармацевтичну промисловість зараз є надзвичайно високим. Окрім власне виробництва ліків та медвиробів та забезпечення ними аптек і закладів охорони здоров’я, а отже — пацієнтів, фармгалузь наповнює економіку. Саме тому варто забезпечити стабільність роботи таких підприємств», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Фармацевтична промисловість — це соціально відповідальна галузь економіки, тому її включення до переліку пріоритетних галузей є важливим кроком», — додав він.

Економічна Правда За матеріалами:

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