Уряд визначив, як в Україні оцінюватимуть ефективність держкомпаній — Finance.ua

Уряд визначив, як в Україні оцінюватимуть ефективність держкомпаній Вчора 12:39 — Казна та Політика

Уряд визначив, як в Україні оцінюватимуть ефективність держкомпаній

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою визначив порядок оцінки ефективності державних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає порядок оцінки досягнення державними компаніями поставлених цілей, визначених у листі очікувань власника. Міністерство економіки розробило постанову для виконання норм Закону № 3587-IX , що вдосконалює корпоративне управління», — сказано в повідомленні.

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Новий порядок оцінки спрямований на посилення контролю за ефективністю роботи держкомпаній. Він базується на листі очікувань власника, де чітко прописані цілі та очікувані результати діяльності підприємства.

Згідно з новим порядком, оцінка проводиться на основі щорічного звіту, який держкомпанії подають суб’єкту управління. Звіт має містити інформацію про досягнення цілей, визначених у листі очікувань власника.

Оцінка здійснюється за бальною системою і враховує виконання ключових показників ефективності (фінансові результати, виконання стратегічних планів тощо), які чітко визначені у листі очікувань.

За результатами оцінки діяльність компанії може бути визнана ефективною, задовільною або незадовільною.

Результати оцінки враховуються при прийнятті управлінських рішень, зокрема, щодо керівництва компанії.

Очікується, що новий порядок сприятиме підвищенню прозорості та підзвітності державних компаній, а також покращить корпоративне управління.

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