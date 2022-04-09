Уряд визначив процедуру розподілу 15 мільйонів гривень допомоги сім'ям загиблих воїнів — Finance.ua

Уряд визначив процедуру розподілу 15 мільйонів гривень допомоги сім'ям загиблих воїнів

Вчора 20:01 — Казна та Політика

Уряд визначив процедуру розподілу 15 мільйонів гривень допомоги сім'ям загиблих воїнів

Сім’ї воїнів, які загинули, захищаючи Україну, мають право отримати одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Також ця допомога передбачена для родин тих захисників, які померли внаслідок поранення протягом року після поранення під час війни

Відповідно до постанови уряду, родичі загиблого у війні мають право на отримання грошової виплати від дня смерті, який зазначений у відповідному свідоцтві. Отримати кошти можна протягом 3 років.

Порядок отримання коштів

Якщо родичі відмовляються від грошової виплати або ж не скористаються своїм правом протягом 3 років, то ці кошти розподілять між іншими родинами загиблих.

Отримати кошти можуть батьки загиблого, члени родини та ті, хто був на нього утриманні. Якщо після виплати суми звертається інший член родини, то питання розподілу коштів вирішуватимуть за взаємною згодою або в судовому порядку.

Родини захисників, які померли протягом року внаслідок отриманих на війні поранень також мають право на отримання виплати у розмірі 15 мільйонів гривень.

Довідка Finance.ua:

уряд 1 квітня на засіданні ухвалив рішення про виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану.

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