Уряд виділив кошти на кіберзахист: на що підуть 1,8 млрд гривень — Finance.ua
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Уряд виділив кошти на кіберзахист: на що підуть 1,8 млрд гривень

Вчора 15:33Казна та Політика
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Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,778 млрд гривень. Кошти виділені для забезпечення розвитку та модернізації системи кіберзахисту, мереж державної системи урядового зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі, безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
Про це повідомляється в розпорядженні від 21 червня 2022 р. № 495-р.
Згідно з документом, кошти виділяються:
  • Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 1,282 млрд гривень за програмою 6641020 «Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації» для забезпечення розвитку та модернізації системи кіберзахисту, мереж державної системи урядового зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі;
  • Міністерству цифрової трансформації 496 млн гривень за програмою 2911040 «Національна програма інформатизації» для забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури — національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем.
Раніше в СБУ повідомили, що у ніч повномасштабного вторгнення рф ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Зазначається, що було нейтралізовано понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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