Уряд виділив 1,8 млрд на завершення виплат по 6500 грн за програмою єПідтримка — Finance.ua

Уряд виділив 1,8 млрд на завершення виплат по 6500 грн за програмою єПідтримка

Вчора 16:03 — Особисті фінанси

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 1,882 млрд гривень для виплат по 6500 гривень за програмою єПідтримка. Кошти виділені з резервного фонду держбюджету.

Про це повідомляється у розпорядженні від 29 квітня 2022 р. № 336-р.

Раніше на програму було виділено 21,450 млрд гривень. Таким чином, загальна сума досягла 23,332 млрд гривень.

Термін подачі заявок на отримання 6500 гривень за програмою єПідтримка закінчився 31 березня.

Програма єПідтримка доступна для ФОП усіх груп та найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного Страхування та Державної служби.

Йдеться про людей, які сплачують податки на території таких регіонів:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

м. Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6,57 млн українців, які могли подати заявки на отримання допомоги в розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка;



раніше у ПриватБанку пояснили, чому не всі українці, які мають право на допомогу від держави у розмірі 6500 грн, отримали свої виплати. Це пов’язано з тим, що Міністерство економіки перерахувало не в повному обсязі кошти, які необхідні надання допомоги.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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