Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ — Finance.ua
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Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ

Казна та Політика
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Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ
Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ
Кабінет Міністрів України виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці.
Про це повідомляє прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Під час візиту на Чернігівщину відвідали місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили в березні. Тут зруйновано 15 об’єктів. Пошкодження дійсно суттєві, тому Уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими», — написав Шмигаль у Telegram.
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За його словами, також уряд виділяє 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ.
«Обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів. Ці кошти від Уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону. Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду та світло», — повідомив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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