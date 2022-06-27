НБУ домігся скасування банкрутства Білоцерківської ТЕЦ — Finance.ua
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НБУ домігся скасування банкрутства Білоцерківської ТЕЦ

Кримінал
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Північний апеляційний господарський суд скасував банкрутство Білоцерківської ТЕЦ за позовом Нацбанку.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Теплоелектроцентраль є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Банку «Фінанси та Кредит». Скасування банкрутства відкриває Національному банку можливість для звернення стягнення на заставу.
«Чергове рішення суду доводить, що банкрутство компаній—майнових поручителів банків — це не варіант позбутися зобов’язань. Скасування ухвали суду першої інстанції відкриває можливість для звернення стягнення на заставу з подальшим спрямуванням коштів у рахунок погашення заборгованості банку „Фінанси та Кредит“ перед Національним банком», — зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.

Що відбувається з Мегабанком

Нагадаємо, АТ «Білоцерківська Теплоелектроцентраль» є майновим поручителем за зобов’язаннями за двома кредитами рефінансування, залученими у 2015 році. Оскільки «Фінанси та Кредит» не виконував взяті на себе зобов’язання за кредитами, Національний банк у 2018 році подав до Господарського суду Київської області позов щодо звернення стягнення на предмет застави, переданий Білоцерківській ТЕЦ у забезпечення виконання кредитних зобов’язань.
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Господарський суд Київської області 22 грудня 2022 року порушив провадження у справі про банкрутство компанії, грошові вимоги Національного банку до якого становили 1,44 млрд грн як такі, що забезпечені заставою майна.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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