НБУ домігся скасування банкрутства Білоцерківської ТЕЦ — Finance.ua

НБУ домігся скасування банкрутства Білоцерківської ТЕЦ Вчора 19:12 — Кримінал

Північний апеляційний господарський суд скасував банкрутство Білоцерківської ТЕЦ за позовом Нацбанку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Теплоелектроцентраль є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Банку «Фінанси та Кредит». Скасування банкрутства відкриває Національному банку можливість для звернення стягнення на заставу.

«Чергове рішення суду доводить, що банкрутство компаній—майнових поручителів банків — це не варіант позбутися зобов’язань. Скасування ухвали суду першої інстанції відкриває можливість для звернення стягнення на заставу з подальшим спрямуванням коштів у рахунок погашення заборгованості банку „Фінанси та Кредит“ перед Національним банком», — зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.

Нагадаємо, АТ «Білоцерківська Теплоелектроцентраль» є майновим поручителем за зобов’язаннями за двома кредитами рефінансування, залученими у 2015 році. Оскільки «Фінанси та Кредит» не виконував взяті на себе зобов’язання за кредитами, Національний банк у 2018 році подав до Господарського суду Київської області позов щодо звернення стягнення на предмет застави, переданий Білоцерківській ТЕЦ у забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

Господарський суд Київської області 22 грудня 2022 року порушив провадження у справі про банкрутство компанії, грошові вимоги Національного банку до якого становили 1,44 млрд грн як такі, що забезпечені заставою майна.

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