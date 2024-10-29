Уряд встановив тарифи для страхування врожаю цукрових буряків — Finance.ua

Уряд встановив тарифи для страхування врожаю цукрових буряків Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Кабінет міністрів затвердив граничний розмір тарифів для страхування майбутнього врожаю цукрових буряків із державною підтримкою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено відповідно до другої частини статті 10 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

Затверджена постанова № 1228 визначає умови надання державної підтримки страхування сільгосппродукції та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

Відповідно до кожної області затверджується граничний розмір тарифів для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків. Також ухвалена структура та порядок застосування тарифів.

У міністерстві пояснили, що граничний розмір визначається залежно від урожайності та рівня покриття та середньої врожайності цукрового буряку за 2019−2023 роки за даними Держстату.

Як повідомлялось, наказом Мінагрополітики № 1426 від 6 травня 2024 року затверджено стандартизований страховий продукт для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків.

Укрінформ За матеріалами:

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