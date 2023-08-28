Уряд встановив граничні розміри страхових тарифів — Finance.ua

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Уряд встановив граничні розміри страхових тарифів

Страхування
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Уряд встановив граничні розміри страхових тарифів
Уряд встановив граничні розміри страхових тарифів
Уряд затвердив граничний розмір, структуру та порядок застосування страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарських культур із державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування.
Про це йдеться на сайті КМУ.
Зокрема, що структура брутто-тарифу складається з:
  • нетто-тарифу, що включає оцінку страхового ризику та призначений для формування технічних резервів;
  • навантаження, що включає витрати страховика, пов’язані з укладенням та виконанням договору страхування майбутнього врожаю
Зазначається, що розмір нормативних витрат на ведення справи становить 30% розміру страхового тарифу.
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Згідно з документом, страховий тариф є однаковим для всіх ділянок страхувальника з посівами зернової сільськогосподарської культури в межах однієї області або Автономної Республіки Крим. Вони розподілені на озимі (пшениця, жито, ячмінь) та ярі (пшениця, жито, ячмінь, овес, тритикале) культури.
«Страховий платіж визначається шляхом множення загальної страхової суми за договором страхування на страховий тариф», — йдеться в постанові.
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За даними Кабміну, для розрахунку страхової суми ціна одиниці майбутнього врожаю зернової с/г культури визначається за згодою страховика та страхувальника в межах його майбутньої вартості, але не більше вартості реалізації врожаю за ІІІ квартал року, що передує року укладення договору страхування, заявленої страхувальником.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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