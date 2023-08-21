🎁Програма лояльності від Finance.ua Страхування Сьогодні 08:10 — Страхування

🎁Програма лояльності від Finance.ua Страхування

Finance.ua Страхування завжди дарували своїм клієнтам приємні бонуси від партнерів, та в цьому році вирішили, що цього недостатньо, щоб висловити любов та турботу. Тому вирішили зібрати цілу програму лояльності з крутими бонусами, доступами та знижками.

🤫Невеликий спойлер: можна економити на пальному, безкоштовно навчатися, дивитися кіно та вигідно замовляти доставку продуктів. Якщо ви вже є клієнтом Finance.ua Страхування — нічого не робіть, ви отримаєте лист з бонусами на свій e-mail.

Якщо ви ще не є клієнтом Finance.ua Страхування — отримати подарунки дуже просто:

Перейдіть на Finance.ua. Оформте будь-який потрібний вам продукт. Отримайте бонуси на email.

Переключіться на файну страховку! Оформити страхування можна за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.