Уряд вніс зміни у продаж спецдозволів на користування надрами — Finance.ua
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Уряд вніс зміни у продаж спецдозволів на користування надрами

Казна та Політика
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Уряд вніс зміни у продаж спецдозволів на користування надрами
Уряд вніс зміни у продаж спецдозволів на користування надрами
Уряд вніс зміни до Порядку проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами. Це допоможе підвищити їх ефективність.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Уряд внесе зміни до Порядку проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами. Ухвалимо рішення про підвищення вдвічі розміру гарантованих внесків для участі у відкритих торгах», — заявив прем’єр-міністр.
Як пояснив Шмигаль, відповідні зміни підвищать ефективність аукціонів та зацікавленість реальних інвесторів брати в них участь.
«Продовжуємо працювати для того, аби зробити Україну сильнішою та успішнішою», — додав прем’єр.
За словами представника уряду Тараса Мельничука, Кабмін вніс зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.
«3 метою недопущення зриву електронних торгів та задля забезпечення потреб національної економіки стратегічно важливою сировиною збільшено суму гарантійного внеску для всіх учасників, який буде перераховуватись у державний бюджет у разі відмови як першого, так і другого переможця аукціону», — додав Мельничук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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