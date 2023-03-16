Уряд Великої Британії зобов’яже платників податків декларувати доходи від криптовалют — Finance.ua
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Уряд Великої Британії зобов’яже платників податків декларувати доходи від криптовалют

Криптовалюта
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Уряд Великої Британії зобов’яже платників податків декларувати доходи від криптовалют
Уряд Великої Британії зобов’яже платників податків декларувати доходи від криптовалют
З 2025 року платники податків у Великій Британії будуть зобов’язані окремо декларувати доходи від криптовалют. Очікується, що цей захід принесе додатково 10 мільйонів фунтів стерлінгів до державного бюджету країни.
Про це повідомив міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант у проекті річного бюджету.
Уряд також працюватиме над тим, щоб «максимізувати потенціал» метавсесвітів, одночасно керуючи ризиками, пов’язаними з конфіденційністю та безпекою.
У жовтні 2022 року влада країни схвалила включення криптоактивів до Закону про фінансові послуги та ринки, а також спростила конфіскацію криптоактивів, які використовувалися для фінансування тероризму.
Крім того, Палата лордів ухвалила законопроєкт про переведення урядового документообігу на блокчейн.
На початку 2023 року у Великобританії було запроваджено податкові пільги для іноземних інвесторів, які купують криптовалюти через місцевих брокерів. Однак в березні стало відомо, що місцеві банки вводять ліміти на купівлю криптовалют за допомогою дебетових карток і повністю забороняють їх оплату за допомогою кредитних карток.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
cryptomisto
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