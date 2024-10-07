Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи еАкциз — Finance.ua

Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи еАкциз
Скоро в Україні запрацює система еАкциз, яка повністю візьме під контроль обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Кабмін ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«еАкциз замінить традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку Дія, перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень», — сказано в повідомленні.
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Ухвалені урядом документи регулюють функціонування системи еАкциз, роботу з бізнесом і державними органами, взаємодію з іншими реєстрами, витяги з системи, а також відстеження підакцизних товарів, зокрема завдяки складанню акцизного електронного документа (АЕД) та унікального групового ідентифікатора (УГІ).
еАкциз дозволить:
- бізнесу отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби;
- споживачам перевіряти легальність продукції через Дію;
- державі не втрачати кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю.
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