Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи еАкциз — Finance.ua

Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи еАкциз Сьогодні 04:02 — Казна та Політика

Скоро в Україні запрацює система еАкциз, яка повністю візьме під контроль обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Кабмін ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«еАкциз замінить традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку Дія, перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень», — сказано в повідомленні.

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Ухвалені урядом документи регулюють функціонування системи еАкциз, роботу з бізнесом і державними органами, взаємодію з іншими реєстрами, витяги з системи, а також відстеження підакцизних товарів, зокрема завдяки складанню акцизного електронного документа (АЕД) та унікального групового ідентифікатора (УГІ).

еАкциз дозволить:

бізнесу отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби;

споживачам перевіряти легальність продукції через Дію;

державі не втрачати кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю.

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