Уряд удосконалив формування мінімально допустимих експортних цін: які товари у списку — Finance.ua

Уряд удосконалив формування мінімально допустимих експортних цін: які товари у списку Сьогодні 07:15 — Казна та Політика

Кабмін на черговому засіданні прийняв постанову № 331 «Про внесення змін до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів». До списку потрапили горіхи, мед, пшениця, кукурудза, соя, які йдуть на експорт.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з постановою, доповнено перелік умов поставок, за якими визначаються мінімально допустимі експортні ціни, для наступних товарів:

мед (код згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00, умови поставок CIF);

соєві боби (код згідно з УКТ ЗЕД 1201 та 1205, умови поставок FCA);

пшениця (код згідно з УКТ ЗЕД 1001, умови поставок DAT, DPU, FAS);

кукурудза (код згідно з УКТ ЗЕД 1005, умови поставок DAT, FCA);

олія соняшникова (код згідно з УКТ ЗЕД 1512, умови поставок DDP, CFR, CIF, FAS);

ячмінь (код згідно з УКТ ЗЕД 1003, умови поставок FCA);

овес (код згідно з УКТ ЗЕД 1004, умови поставок DAT, FCA);

насіння ріпаку або кользи (код згідно з УКТ ЗЕД 1205, умови поставок DAP, CPT, FCA, FOB);

волоські та інші горіхи (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 31 00 00 та 0802 32 00 00, умови поставок DAP, CPT, FCA).

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Крім того змінено процентіль у розрахунку референтних мінімальних експортних цін на окремі види товарів із застосуванням квантильного методу з п’ятого процентілю на десятий процентіль. Також документ доповнено положенням, яке передбачає, що мінімально допустима експортна ціна на окремий вид товару не може бути меншою ніж мінімальна ціна на даний вид товару за такою ж умовою поставок у попередньому місяці.

Мінімально допустимі експортні ціни застосовується з наступного дня після їх розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. Мінімальні експортні ціни встановлюються в доларах США за кілограм. Забороняється експорт окремих видів товарів, якщо передбачені зовнішньоекономічним договором контрактні (зовнішньоторговельні) ціни є нижчими, ніж затверджені Мінагрополітики мінімально допустимі експортні ціни.

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