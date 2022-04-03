Уряд спростив вимоги до імпорту сільгосппродукції рослинного походження — Finance.ua

Уряд спростив вимоги до імпорту сільгосппродукції рослинного походження

Вчора 04:32 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує вимоги до імпорту та переміщення сільськогосподарської продукції рослинного походження, в тому числі насіння, на період воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає пресслужба міністерства.

«Для спрощення фітосанітарних заходів при імпорті сільськогосподарської продукції рослинного походження та створення безперебійного постачання такої продукції на період воєнного стану уряд спростив вимоги до імпорту та переміщення сільськогосподарської продукції рослинного походження, у тому числі насіння, в умовах воєнного стану», — розповів він.

Так, постановою передбачено:

1. Запровадження принципу екстериторіальності для реалізації повноважень територіальних органів Держпродспоживслужби. Відтепер суб’єкт господарювання за його вибором має право:

звертатися та отримувати документи, адміністративні послуги та фітосанітарні процедури у будь-якому територіальному органі Держпродспоживслужби;

звертатися щодо проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) до будь-якої фітосанітарної лабораторії Держпродспоживслужби.

2. Спрощення фітосанітарного контролю імпорту товарів, які належать до груп 07- 12 згідно з УКТ ЗЕД, шляхом проведення виключно інспектування без відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів). Як виняток, повноцінний фітосанітарний контроль здійснюється, якщо:

фітосанітарні сертифікати (фітосанітарні сертифікати на реекспорт) відсутні або недійсні;

вантаж не відповідає інформації, зазначеній у фітосанітарному сертифікаті (фітосанітарному сертифікаті на реекспорт);

під час інспектування виявлено зараження (його ознаки) чи пошкодження регульованими шкідливими організмами.

3. Скасування вимоги проведення фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу (палети, піддони, коробки пакувальні, ящики тощо), з яким імпортуються товари, що не належать до продукції рослинного походження.

4. Скасування обов’язковості переміщення територією України імпортованих об’єктів регулювання, у тому числі насіння, у супроводі карантинного сертифіката.

5. Видача карантинного сертифіката виключно на вимогу особи.

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