Уряд спростив умови кредитування під 0% на сонячні та вітрові панелі для населення — Finance.ua
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Уряд спростив умови кредитування під 0% на сонячні та вітрові панелі для населення

Кредит&Депозит
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Уряд спростив умови кредитування під 0% на сонячні та вітрові панелі для населення
Уряд спростив умови кредитування під 0% на сонячні та вітрові панелі для населення
Кабінет міністрів спростив умови 0% кредитування для встановлення приватними домогосподарствами сонячних та вітрових електростанцій.
Про це повідомило Міністерство енергетики після засідання уряду.
Уряд ухвалив постанову, яка передбачає збільшення загальної площі об’єкта нерухомості з 250 до 300 кв. метрів.
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Також у 2 рази збільшено термін подання фізособою (одержувачем кредиту) до банку копій документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання — з 90 до 180 календарних днів.
Крім того, відтепер можна встановлювати та здійснювати монтаж придбаного обладнання самостійно або із залученням спеціалізованих організацій.
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«Міненерго та Фонд розвитку підприємництва отримали багато звернень від громадян щодо спрощення умов та розширення кола можливих отримувачів пільгового кредитування. Рішення уряду спрямоване на посилення енергетичної безпеки держави в умовах руйнації об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії рф проти України», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко
За матеріалами:
Finance.ua
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