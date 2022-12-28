Уряд спрощує будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, щоб пришвидшити відновлення енергосистеми — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд спрощує будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, щоб пришвидшити відновлення енергосистеми

Казна та Політика
9
Щоб швидше відновити енергосистему, уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України», — зазначив Глава Уряду.
Читайте також
Прем’єр-міністр зауважив, що росія прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Ворог передусім націлений сіяти страх та паніку: «Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю».
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що під час новорічних свят росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.