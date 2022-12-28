Уряд спрощує будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, щоб пришвидшити відновлення енергосистеми — Finance.ua

Уряд спрощує будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, щоб пришвидшити відновлення енергосистеми Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Щоб швидше відновити енергосистему, уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України», — зазначив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що росія прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Ворог передусім націлений сіяти страх та паніку: «Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю».

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив , що під час новорічних свят росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.