Уряд спрощує будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, щоб пришвидшити відновлення енергосистеми — Finance.ua

Уряд спрощує будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, щоб пришвидшити відновлення енергосистеми
Щоб швидше відновити енергосистему, уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України», — зазначив Глава Уряду.
Прем’єр-міністр зауважив, що росія прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Ворог передусім націлений сіяти страх та паніку: «Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю».
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що під час новорічних свят росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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