Уряд скасував застарілі норми щодо ліцензування інвестицій українців за кордоном — Finance.ua
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Уряд скасував застарілі норми щодо ліцензування інвестицій українців за кордоном

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів скасував застарілі рішення та норми, якими регулювалась видача ліцензій на майнові інвестиції резидентів України за кордоном.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«В межах реформи дерегуляції очищаємо правове поле від неактуальних нормативних актів. Уряд визнав такими, що втратили чинність три постанови та п’ять окремих норм в нормативних актах, якими регулювався порядок отримання українськими підприємцями ліцензій на майнові інвестиції за кордон. Указ, що передбачав отримання таких ліцензій був скасований раніше. Однак відповідні норми залишалися в нормативно-правовому полі, як атавізм», — розповів заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.
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Видача ліцензій на майнові інвестиції резидентів України за кордоном була передбачена Указом Президента від 1995 року. Ліцензії мав отримувати український бізнес який, наприклад, планував внести майно до статутних фондів підприємств, створених ним за кордоном, або закріпити його за своїми закордонними філіями.
Усього з початку дії указу було одержано близько 170 заявок на видачу ліцензій на майнові інвестиції резидентів України за кордоном.
За матеріалами:
Finance.ua
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