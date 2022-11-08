Уряд скасовує податки на імпорт генераторів та акумуляторів — Finance.ua

Уряд скасовує податки на імпорт генераторів та акумуляторів Вчора 18:45 — Енергетика

Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час промови на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

Також прем’єр повідомив, що уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Відбувається закупівля резервного обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведуться перемовини з міжнародними партнерами про доставлення в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.